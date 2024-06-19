Рогов: ВСУ после атаки на Энергодар БПЛА начали обстрел из артиллерии
- РИА Новости
Такими данными поделился в личном Telegram-канале председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«После атаки дронов бандеровцы начали интенсивный обстрел Энергодара с применением артиллерии», — сообщил он.
Ранее стало известно, что из-за атаки украинских БПЛА на подстанцию «Луч» в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии.