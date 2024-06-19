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Рогов: ВСУ после атаки на Энергодар БПЛА начали обстрел из артиллерии

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Украинские войска после удара беспилотными летательными аппаратами по Энергодару, являющемуся городом-спутником Запорожской АЭС, перешли к интенсивному обстрелу с применением артиллерии.
Рогов: ВСУ после атаки на Энергодар БПЛА начали обстрел из артиллерии
  • РИА Новости

Такими данными поделился в личном Telegram-канале председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«После атаки дронов бандеровцы начали интенсивный обстрел Энергодара с применением артиллерии», — сообщил он.

Ранее стало известно, что из-за атаки украинских БПЛА на подстанцию «Луч» в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии.

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