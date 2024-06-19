Рогов: ВСУ после атаки на Энергодар БПЛА начали обстрел из артиллерии

Украинские войска после удара беспилотными летательными аппаратами по Энергодару, являющемуся городом-спутником Запорожской АЭС, перешли к интенсивному обстрелу с применением артиллерии.

РИА Новости

Такими данными поделился в личном Telegram-канале председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. «После атаки дронов бандеровцы начали интенсивный обстрел Энергодара с применением артиллерии», — сообщил он. Ранее стало известно, что из-за атаки украинских БПЛА на подстанцию «Луч» в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии.