Аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не повлияет на работу ЗАЭС

Аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре, причиной которого стала атака беспилотных летательных аппаратов на подстанцию, не повлияет на работу Запорожской АЭС (ЗАЭС).

РИА Новости

Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину. Ранее сообщалось, что в Энергодаре, являющемся городом — спутником ЗАЭС, произошло аварийное отключение электроэнергии.