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Аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не повлияет на работу ЗАЭС

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Аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре, причиной которого стала атака беспилотных летательных аппаратов на подстанцию, не повлияет на работу Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не повлияет на работу ЗАЭС
  • РИА Новости

Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре, являющемся городом — спутником ЗАЭС, произошло аварийное отключение электроэнергии.

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