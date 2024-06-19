Аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не повлияет на работу ЗАЭС
Аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре, причиной которого стала атака беспилотных летательных аппаратов на подстанцию, не повлияет на работу Запорожской АЭС (ЗАЭС).
- РИА Новости
Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.
Ранее сообщалось, что в Энергодаре, являющемся городом — спутником ЗАЭС, произошло аварийное отключение электроэнергии.
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