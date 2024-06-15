Тен победил в беге на 100 метров на Играх БРИКС

Россиянин Данила Тен одержал победу в беге на 100 м в рамках Игр БРИКС.

Тен показал результат 10,25 секунды. На втором месте расположился россиянин Константин Крылов (10,32). Тройку замкнул Никита Жигар из Белоруссии (10,38).

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее стало известно, что Агафонова выиграла золото в упражнениях на бревне на Играх БРИКС.