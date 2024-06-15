Россиянка Агафонова выиграла золото в упражнениях на бревне на Играх БРИКС

Российская гимнастка Мария Агафонова одержала победу в упражнениях на бревне на Играх БРИКС.

Россиянка набрала 13,833 балла. На втором месте расположилась представительница Таиланда Сасивимон Муянгпхуан (12,900). Третьей стала белорусская гимнастка Кира Махаревич (12,233).

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее стало известно, что Нагорный выиграл золото в опорном прыжке на Играх БРИКС.