Россиянка Агафонова выиграла золото в упражнениях на бревне на Играх БРИКС
- РИА Новости
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Россиянка набрала 13,833 балла. На втором месте расположилась представительница Таиланда Сасивимон Муянгпхуан (12,900). Третьей стала белорусская гимнастка Кира Махаревич (12,233).
Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.
Ранее стало известно, что Нагорный выиграл золото в опорном прыжке на Играх БРИКС.