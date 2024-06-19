Сбили ракету и 10 БПЛА: средства ПВО пресекли воздушные атаки ВСУ на Белгородскую и Курскую области
Ракета и 10 БПЛА сбиты в течение дня над Белгородской и Курской областями
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
-
20 июня 2024
На этом мы завершаем текстовую трансляцию. Следите за новостями на нашем сайте.
-
19 июня 2024
ВСУ обстреляли три населённых пункта Шебекинского округа Белгородской области
-
Площадь пожара на нефтебазе в Азове после атаки украинского дрона увеличилась до 6,3 тыс. кв. м.
-
Город Энергодар запитали от ЗАЭС после атаки со стороны ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
-
Переговоров по Украине не будет, пока западные лидеры «не повзрослеют», сказала экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски в интервью Judging Freedom.
«Видите ли, Запад помешан на уничтожении Украины и создании некой антироссийской системы ценностей — называйте это как хотите... На этом помешаны и СМИ, и нынешние лидеры Запада, включая, разумеется, Байдена и многих европейских лидеров, хотя и не всех. Они с головой погрузились в эту историю и боятся пойти на попятную, потому что они не зрелые и сознательные взрослые», — приводит её слова ИноТВ.
-
Владимир Путин выразил признательность Вьетнаму за взвешенную позицию по украинскому кризису и стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования. Об этом говорится в статье «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем» президента РФ для официального издания ЦК компартии Вьетнама «Нянзан».
«Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования. Всё это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений», — говорится в тексте документа.
-
Около 19:00 мск над Белгородской областью сбит 10-й с начала дня украинский БПЛА самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.
-
Четыре человека пострадали в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
-
Объекты инфраструктуры повреждены в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
-
Город Шебекино попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадали двое мирных жителей: у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение спины, у женщины — осколочное ранение ноги.
«Различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях и одном многоквартирном доме: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. 10 автомобилей посечены осколками. Также повреждена линия электропередачи», — добавил он.