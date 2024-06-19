Сбили ракету и 10 БПЛА: средства ПВО пресекли воздушные атаки ВСУ на Белгородскую и Курскую области

Ракета и 10 БПЛА сбиты в течение дня над Белгородской и Курской областями

С начала дня дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Наряду с этим врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отметил, что над Медвенским районом была сбита украинская ракета.