Военкор RT Горшенин показал обучение разведчиков инструктором «Эспаньолы»

Военный корреспондент RT Валентин Горшенин показал, как инструктор батальона «Эспаньола» учит разведчиков работать в налёте.

«Многие парни насмотрятся кино... Приходят, оружие опускают, ствол по направлению движения. Ну потому что так красиво в кино. Но это большая ошибка, и вы, допустим, на коротком контакте теряете драгоценное время», — рассказал инструктор с позывным Солдат.

Ранее военкор RT Александр Яремчук показал кадры совместной работы арты и БПЛА разведчиков подразделений 1-й танковой армии по прячущимся украинским военным в Харьковской области.