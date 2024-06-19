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Военкор RT Горшенин показал обучение разведчиков инструктором «Эспаньолы»

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Военный корреспондент RT Валентин Горшенин показал, как инструктор батальона «Эспаньола» учит разведчиков работать в налёте.
Военкор RT Горшенин показал обучение разведчиков инструктором «Эспаньолы»
  • AP

«Многие парни насмотрятся кино... Приходят, оружие опускают, ствол по направлению движения. Ну потому что так красиво в кино. Но это большая ошибка, и вы, допустим, на коротком контакте теряете драгоценное время», — рассказал инструктор с позывным Солдат.

Ранее военкор RT Александр Яремчук показал кадры совместной работы арты и БПЛА разведчиков подразделений 1-й танковой армии по прячущимся украинским военным в Харьковской области.

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