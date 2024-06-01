Батак считает, что Сербия сыграет вничью с Англией в первом матче Евро-2024

Бывший защитник «Динамо» черногорец Радослав Батак поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2024 между Сербией и Англией.

«Последняя игра подготовки к Евро показала, что в сборной Сербии всё наладилось в обороне и атаке. Кажется, у англичан не все ключевые игроки примут участие. И поэтому рассчитываем, что будет полегче. Но сборная Англии есть сборная Англии. Это серьёзный соперник. Первые игры всегда тяжёлые. Считаю, сейчас команда более опытная. Главное — не проиграть в первом матче. И вижу, что счёт будет 1:1», — приводит слова Батака ODDS.

Матч группы C Сербия — Англия пройдёт 16 июня в Гельзенкирхене, он начнётся в 22:00 мск.

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