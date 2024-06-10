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Бабич: русские будут болеть за Сербию на Евро, они всегда нас поддерживают

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Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2024 года в Германии.
Бабич: русские будут болеть за Сербию на Евро, они всегда нас поддерживают
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Англия и Франция — фавориты Евро. Да, я знаю, что российские фанаты будут болеть за нас. Я чувствую это, когда играю в РПЛ, — русские нас поддерживают», — цитирует Бабича Metaratings.

14 июня стартует чемпионат Европы — 2024 в Германии. Финальная игра пройдёт 14 июля.

Сборная Сербии в группе С сыграет с командами Словении, Дании и Англии.

Ранее Евгений Ловчев назвал пятёрку возможных чемпионов Евро-2024.

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