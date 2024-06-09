Telegraph: полиция сообщила игрокам сборной Англии о риске ограбления домов во время Евро
- Gettyimages.ru
Как сообщает The Telegraph, представители полиции дали игрокам конкретный список мер по защите себя и своих близких на время турнира, когда их самих не будет дома.
Личная безопасность и угроза ограбления были определены как главный приоритет для футболистов сборной после того, как во время ЧМ в Катаре Рахим Стерлинг был вынужден срочно покинуть расположение национальной команды из-за произошедшей в его доме кражи со взломом.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля.
Ранее сборная Англии проиграла Исландии в последнем матче перед Евро-2024.