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Telegraph: полиция сообщила игрокам сборной Англии о риске ограбления домов во время Евро

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Полиция провела инструктаж для футболистов сборной Англии из-за угрозы ограбления их домов во время чемпионата Европы.
Telegraph: полиция сообщила игрокам сборной Англии о риске ограбления домов во время Евро
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Telegraph, представители полиции дали игрокам конкретный список мер по защите себя и своих близких на время турнира, когда их самих не будет дома.

Личная безопасность и угроза ограбления были определены как главный приоритет для футболистов сборной после того, как во время ЧМ в Катаре Рахим Стерлинг был вынужден срочно покинуть расположение национальной команды из-за произошедшей в его доме кражи со взломом.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Ранее сборная Англии проиграла Исландии в последнем матче перед Евро-2024.

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