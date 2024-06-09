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Гасилин: сборная России дошла бы до 1/4 финала Евро-2024

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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о шансах сборной России на чемпионате Европы 2024 года в Германии в случае участия в турнире.
Гасилин: сборная России дошла бы до 1/4 финала Евро-2024
  • РИА Новости

«Это поколение в самом соку. На Евро наша команда точно претендовала бы на выход из группы. Тем более из группы выходят три команды, так что до 1/4 финала сборная могла бы дойти», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Евгений Ловчев назвал пятёрку возможных чемпионов Евро-2024.

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