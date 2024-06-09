Гасилин: сборная России дошла бы до 1/4 финала Евро-2024
- РИА Новости
«Это поколение в самом соку. На Евро наша команда точно претендовала бы на выход из группы. Тем более из группы выходят три команды, так что до 1/4 финала сборная могла бы дойти», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».
Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Евгений Ловчев назвал пятёрку возможных чемпионов Евро-2024.