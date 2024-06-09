Моуриньо не верит, что Италия сможет выиграть Евро-2024
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«Португалия, Англия, Франция, за ними Германия и Испания. Может ли Италия стать чемпионом Европы? Не верю. У них не очень талантливое поколение», — цитирует тренера O Jogo.
14 июня стартует чемпионат Европы — 2024 в Германии. Финальная игра пройдёт 14 июля.
Действующим чемпионом турнира является сборная Италии, которая в финале прошлого континентального первенства в серии пенальти обыграла Англию.
Ранее Евгений Ловчев назвал пятёрку возможных чемпионов Евро-2024.