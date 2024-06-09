Червиченко: сборная Англии всегда для всех фаворит, но оказывается не у дел

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал фаворитов чемпионата Европы 2024 года в Германии.

«Основные фавориты — французы и испанцы. Англия всегда для всех фаворит, но оказывается в жопе. И в этом году у них ничего не изменится», — цитирует Червиченко Sport24.

14 июня стартует чемпионат Европы — 2024 в Германии. Финальная игра пройдёт 14 июля. Сборная Англии сыграет в группе C с командами Словении, Дании и Сербии.

Ранее сообщалось, что Эдуард Мор считает Францию, Англию, Германию и Португалию фаворитами Евро-2024.