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Олимпийская чемпионка Шишкина выступила резко против жёстких тренерских методов в спорте

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как относится к жёстким тренерским методам в спорте.

«Я сторонник того, что спорт надо доносить через любовь и чемпиона можно воспитать без жестоких методов. Как отношусь к физическому насилию? Было бы приятно, если бы тебя избили? И неважно, в детской карьере или во взрослой. Любого человека если побьют — это негатив», — сказала Шишкина Sport24.

Она отметила, что её личная грань — отсутствие рукоприкладства при любых обстоятельствах, а если тренер позволяет себе оскорбить подопечного, значит специалисту не хватает компетенции донести всё простым языком.

Ранее Тарасова поделилась мнением относительно методов работы с подопечными.

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