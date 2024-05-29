Тарасова: треснуть спортсмена можно, я такое практиковала
- РИА Новости
Некоторое время назад Наталья Бестемьянова, которая ранее тренировалась у Тарасовой, рассказала, что тренер однажды использовала пощёчину как «психологический приём».
«Какие удары? Не железным жёлобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала со своими спортсменами, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный», — сказала Тарасова Sport24.
Ранее Тарасова сообщила, что не считает переход Титовой в сборную Армении потерей для России.