Тарасова: треснуть спортсмена можно, я такое практиковала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением относительно методов работы с подопечными.

Некоторое время назад Наталья Бестемьянова, которая ранее тренировалась у Тарасовой, рассказала, что тренер однажды использовала пощёчину как «психологический приём».

«Какие удары? Не железным жёлобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала со своими спортсменами, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный», — сказала Тарасова Sport24.

Ранее Тарасова сообщила, что не считает переход Титовой в сборную Армении потерей для России.