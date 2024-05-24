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Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции после Евро-2024

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Нападающий «Милана» Оливье Жиру сообщил, что завершит карьеру в сборной Франции после чемпионата Европы в Германии.
Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции после Евро-2024
  • AP
  • © Daniel Cole

«С моими выступлениями за сборную Франции после Евро будет покончено. Мы должны уступить дорогу молодёжи», — приводит слова Жиру L'Equipe.

13 мая стало известно, что Жиру объявил об уходе из «Милана» по окончании сезона. Футболист принял решение перейти в «Лос-Анджелес».

37-летний форвард выступает за сборную Франции с 2011 года. Он провёл за национальную команду 131 матч, забил 57 мячей и отдал 16 результативных передач. Он стал чемпионом мира в 2018 году, а также взял серебро чемпионата мира в Катаре (2022).

Ранее сообщалось, что Мбаппе, Гризманн и Жиру вошли в заявку сборной Франции на Евро-2024.

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