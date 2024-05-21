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Роналду вошёл в заявку сборной Португалии на Евро-2024

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Сборная Португалии опубликовала список игроков, попавших в заявку команды на чемпионат Европы 2024 года в Германии.
Роналду вошёл в заявку сборной Португалии на Евро-2024
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

В список вошёл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Из форвардов в заявке также присутствуют Бернарду Силва, Диогу Жота, Франсишку Консейсау, Гонсалу Рамос, Жоау Феликс, Педру Нето и Рафаэль Леау.

Напомним, что турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии сыграет в группе F с командами Турции, Грузии и Чехии.

Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд в Саудовской Аравии по очкам за сезон.

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