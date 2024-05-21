Роналду вошёл в заявку сборной Португалии на Евро-2024

Сборная Португалии опубликовала список игроков, попавших в заявку команды на чемпионат Европы 2024 года в Германии.

В список вошёл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Из форвардов в заявке также присутствуют Бернарду Силва, Диогу Жота, Франсишку Консейсау, Гонсалу Рамос, Жоау Феликс, Педру Нето и Рафаэль Леау.

Напомним, что турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии сыграет в группе F с командами Турции, Грузии и Чехии.

Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд в Саудовской Аравии по очкам за сезон.