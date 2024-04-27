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Чумгалакова — о ситуации с отключением гимна России на ЧЕ по боксу: мы всем залом допели

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Чемпионка Европы по боксу Юлия Чумгалакова прокомментировала ситуацию с отключением гимна России во время церемонии награждения на чемпионате Европы в Сербии.

«Меня ничего не сбило, мы всем залом допели гимн. Я рада стать чемпионкой Европы. Мы готовились и выполнили то, что планировали», — цитирует спортсменку ТАСС.

Исполнение гимна России было прервано из-за технических неполадок во время награждения Чумгалаковой. Зрители не растерялись и продолжили петь его без музыкального сопровождения. Позже Федерация бокса Сербии извинились за инцидент с гимном на чемпионате Европы.

В финальном поединке Чумгалакова победила представительницу Сербии Кристину Варгу и стала двукратной чемпионкой Европы. Впервые россиянка выиграла турнир в 2019 году.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Алексей Мазур проведёт свой следующий бой с Лореном Джафетом из Танзании.

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