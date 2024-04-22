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Мазур проведёт поединок с Джафетом 29 апреля в Казани

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Российский боксёр Алексей Мазур проведёт свой следующий бой с Лореном Джафетом из Танзании.
Мазур проведёт поединок с Джафетом 29 апреля в Казани

    Десятираундовый бой в лёгком весе пройдёт в рамках турнира из серии «Путь чемпиона» 29 апреля в Казани.

    Мазур и Джафет планировали провести бой 4 апреля в Ярославле, но поединок был перенесён в связи с повышенными мерами безопасности.

    Мазур последний поединок по профессионалам провёл в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, когда единогласным решением судей победил аргентинца Карлоса Даниеля Кордобу. Джафет впервые в карьере будет боксировать за пределами Африки.

    В активе российского бойца девять побед и ни одного поражения. На счету Джафета 17 побед, шесть ничьих и три поражения. 

    Также в рамках шоу состоится поединок в полусреднем весе между Виталием Петряковым и Владимиром Мирошниченко.

    Ранее Артур Субханкулов стал обладателем пояса чемпиона Европы по версии IBA.

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