Мазур проведёт поединок с Джафетом 29 апреля в Казани

Российский боксёр Алексей Мазур проведёт свой следующий бой с Лореном Джафетом из Танзании.

Десятираундовый бой в лёгком весе пройдёт в рамках турнира из серии «Путь чемпиона» 29 апреля в Казани.

Мазур и Джафет планировали провести бой 4 апреля в Ярославле, но поединок был перенесён в связи с повышенными мерами безопасности.

Мазур последний поединок по профессионалам провёл в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, когда единогласным решением судей победил аргентинца Карлоса Даниеля Кордобу. Джафет впервые в карьере будет боксировать за пределами Африки.

В активе российского бойца девять побед и ни одного поражения. На счету Джафета 17 побед, шесть ничьих и три поражения.

Также в рамках шоу состоится поединок в полусреднем весе между Виталием Петряковым и Владимиром Мирошниченко.

Ранее Артур Субханкулов стал обладателем пояса чемпиона Европы по версии IBA.