Артур Субханкулов стал обладателем пояса чемпиона Европы по версии IBA
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В главном событии турнира «Ночь чемпионов IBA» в Уфе россиянин единогласным решением судей победил румына Джеймса Череджи.
Поединок проходил в весовой категории до 60 кг.
На данный момент в профессиональной карьере российского боксёра 7 боёв, в каждом из которых он добился победы.
В активе румынского спортсмена 19 побед и 5 поражений.
Также в рамках вечера бокса в Уфе россиянин Данис Габдрафиков (3-0, КО 1) единогласным решением победил бронзового призёра чемпионата мира — 2019 Бобо-Усмона Батурова (3-0-1) из Узбекистана. Поединок состоялся в весовой категории до 67 кг.
Ранее сообщалось, что глава IBA доставил более 40 т гуманитарного груза для пострадавших от наводнения в Оренбурге.