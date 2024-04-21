Артур Субханкулов стал обладателем пояса чемпиона Европы по версии IBA

Российский боксёр Артур Субханкулов завоевал пояс чемпиона Европы по версии Международной боксёрской ассоциации (IBA).

В главном событии турнира «Ночь чемпионов IBA» в Уфе россиянин единогласным решением судей победил румына Джеймса Череджи.

Поединок проходил в весовой категории до 60 кг.

На данный момент в профессиональной карьере российского боксёра 7 боёв, в каждом из которых он добился победы.

В активе румынского спортсмена 19 побед и 5 поражений.

Также в рамках вечера бокса в Уфе россиянин Данис Габдрафиков (3-0, КО 1) единогласным решением победил бронзового призёра чемпионата мира — 2019 Бобо-Усмона Батурова (3-0-1) из Узбекистана. Поединок состоялся в весовой категории до 67 кг.

Ранее сообщалось, что глава IBA доставил более 40 т гуманитарного груза для пострадавших от наводнения в Оренбурге.