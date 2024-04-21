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Артур Субханкулов стал обладателем пояса чемпиона Европы по версии IBA

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Российский боксёр Артур Субханкулов завоевал пояс чемпиона Европы по версии Международной боксёрской ассоциации (IBA).
Артур Субханкулов стал обладателем пояса чемпиона Европы по версии IBA
  • Gettyimages.ru

В главном событии турнира «Ночь чемпионов IBA» в Уфе россиянин единогласным решением судей победил румына Джеймса Череджи.

Поединок проходил в весовой категории до 60 кг.

На данный момент в профессиональной карьере российского боксёра 7 боёв, в каждом из которых он добился победы. 

В активе румынского спортсмена 19 побед и 5 поражений.

Также в рамках вечера бокса в Уфе россиянин Данис Габдрафиков (3-0, КО 1) единогласным решением победил бронзового призёра чемпионата мира — 2019 Бобо-Усмона Батурова (3-0-1) из Узбекистана. Поединок состоялся в весовой категории до 67 кг. 

Ранее сообщалось, что глава IBA доставил более 40 т гуманитарного груза для пострадавших от наводнения в Оренбурге.

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