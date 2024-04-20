Кремлёв доставил более 40 тонн гуманитарного груза для пострадавших от наводнения в Оренбурге

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв прибыл в Оренбург с гуманитарной помощью.

«Привезли гуманитарную помощь более 20 т в виде одеял, подушек, вещей первой необходимости и средств личной гигиены. В городе нет питьевой воды, и только за сегодня мы раздали более 25 т, которые ушли за считаные часы», — заявил Кремлёв в Telegram-канале.

Напомним, что 5 апреля в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал.

9 апреля администрация Оренбурга призвала жителей немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления.

Ранее в Федерации бокса России заявили, что МОК стал службой политического сыска.