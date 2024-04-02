В Федерации бокса России заявили, что МОК стал службой политического сыска

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Так называемые откровения президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не стали для нас неожиданностью или сенсацией. МОК давно стал политической структурой, которая, очевидно, в угоду антироссийским настроениям ведёт работу по максимальному отсечению российских спортсменов от мировой арены», — говорится в заявлении Кириенко.

2 апреля стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии МОК отозвать признание организации.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

Ранее президент МОК Томас Бах в беседе с пранкерами раскритиковал главу IBA Умара Кремлёва.