В Федерации бокса России заявили, что МОК стал службой политического сыска
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«Так называемые откровения президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не стали для нас неожиданностью или сенсацией. МОК давно стал политической структурой, которая, очевидно, в угоду антироссийским настроениям ведёт работу по максимальному отсечению российских спортсменов от мировой арены», — говорится в заявлении Кириенко.
2 апреля стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии МОК отозвать признание организации.
В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.
Ранее президент МОК Томас Бах в беседе с пранкерами раскритиковал главу IBA Умара Кремлёва.