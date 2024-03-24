Гимнаст Белявский не переживает, что пропустит четвёртую Олимпиаду

Гимнаст Давид Белявский заявил, что смирился с пропуском четвёртых Олимпийских игр в карьере.

«Нужно было спрашивать о моём разочаровании от пропуска два года назад, а сейчас уже всё отболело, спокойно к этому отношусь. Нет Олимпиады, значит, будем заканчивать другим стартом», — приводит слова Белявского ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

В марте российские гимнасты не заявились на отборочный турнир Олимпийских игр в Баку.

Ранее сообщалось, что гимнаст Маринов считает отказ от отбора на Олимпиаду правильным решением.