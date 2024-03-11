Карасёв назначен главным арбитром на матч ЦСКА — «Ростов» в Кубке России

Стали известны судейские бригады, назначенные на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Матч ЦСКА — «Ростов» рассудит Сергей Карасёв. Ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко. VAR — Павел Кукуян.

Игра состоится 12 марта в 20:15 мск.

«Зенит» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачёв. VAR — Виталий Мешков.

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков. VAR — Василий Казарцев.

«Локомотив» — «Балтика»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев. VAR — Артур Фёдоров.

Ранее сообщалось, что Давила уверен, что ЦСКА может бороться за победу в РПЛ и Кубке России.