Карасёв назначен главным арбитром на матч ЦСКА — «Ростов» в Кубке России
Матч ЦСКА — «Ростов» рассудит Сергей Карасёв. Ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко. VAR — Павел Кукуян.
Игра состоится 12 марта в 20:15 мск.
«Зенит» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачёв. VAR — Виталий Мешков.
«Спартак» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков. VAR — Василий Казарцев.
«Локомотив» — «Балтика»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев. VAR — Артур Фёдоров.
Ранее сообщалось, что Давила уверен, что ЦСКА может бороться за победу в РПЛ и Кубке России.