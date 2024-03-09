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Давила уверен, что ЦСКА может бороться за победу в РПЛ и Кубке России

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Нападающий ЦСКА Виктор Давила уверен, что команда может бороться за победу в РПЛ и Кубке России.
Давила уверен, что ЦСКА может бороться за победу в РПЛ и Кубке России
  • Gettyimages.ru

«Мы хотим выиграть чемпионат и кубок. Будем сражаться, в мае мы посмотрим, кто сможет это сделать. Способен ли ЦСКА решить эти две задачи? Абсолютно уверен, мы очень сильная команда, которая демонстрирует огромное единение и сплочение», — приводит слова Давилы ТАСС.

В текущем сезоне ЦСКА набрал 32 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В четвертьфинале армейцы играют с «Ростовом».

Ранее Владимир Федотов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 20-го тура РПЛ.

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