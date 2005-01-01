Хамзин рассказал, как получил травму в поединке с Сукаленко на Играх Будущего

Боец команды Gamers of Future Ильяс Хамзин рассказал, как получил травму в поединке с Владиславом Сукаленко на Играх Будущего.

«Это было для меня очень неожиданно. Влад сразу схватился за пятку и буквально «оторвал» её. А потом ещё немного докрутил. У меня частичный разрыв всех связок голеностопа. Но в тот момент я больше переживал за колено, ведь услышал хруст. Думал, кресты. Но всё обошлось, к счастью», — заявил Хамзин RT.

Полностью интервью Хамзина читайте на сайте RT.

Ранее Хамзин оценил выступление Gamers of Future на Играх Будущего.