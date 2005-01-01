Хамзин оценил выступление Gamers of Future на Играх Будущего
боец команды Gamers of Future Ильяс Хамзин оценил выступление своего коллектива на Играх Будущего.
«Что не получилось? Сложно сказать однозначно. Возможно, где-то перегорели, переволновались. Но с самого начала что-то пошло не так. Перестроиться мне было несложно, однако ожидания немного разошлись с реальностью. Перед соревнованиями думал, что неплох в тех же файтингах, но на практике всё вышло иначе. Соперники очень сильные. Чего-то не хватило — опыта или времени на подготовку», — заявил Хамзин RT.
Полностью интервью Хамзина читайте на сайте RT.
Ранее сообщалось, что Хамзин считает, что фиджитал-соревнования было бы интересно увидеть на Олимпийских играх.