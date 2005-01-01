Боец Хамзин: кажется, спустя какое-то время на фиджитал-спорт обратит внимание и МОК

Боец команды Gamers of Future Ильяс Хамзин считает, что фиджитал-соревнования было бы интересно увидеть на Олимпийских играх.

«Мы в первый раз принимали участие в подобного рода турнирах. И были немного не готовы к тому, насколько всё будет непросто. Если говорить об ощущениях, то раньше ничего такого не испытывал. Это было в диковинку. Ты только успел поиграть в приставку, как у тебя сразу же забирают геймпад, надевают перчатки и отправляют биться. Думаю, это и есть будущее. Оно наступило.

Мне кажется, спустя какое-то время на фиджитал-спорт обратит внимание и Международный олимпийский комитет (МОК). Мне было бы интересно самому посостязаться на таком уровне, да и просто наблюдать за соревнованиями», — заявил Хамзин RT.

Полностью интервью Хамзина читайте на сайте RT.

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