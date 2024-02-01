Американский боец ММА считает, что у Игр Будущего хорошие перспективы

Американский боец ММА, выступающий за команду по фиджитал-единоборствам Smash Academy, Марк Коатс считает, что у Игр Будущего хорошие перспективы.

«Я очень рад побывать в России на таком турнире. Уровень такого события — это круто. Я думаю, что у этих соревнований хорошие перспективы», — приводит слова Коатса ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на портале спецпроекта RT.

Ранее фиджитал-баскетболист сербского «Партизана» сравнил Игры Будущего с чемпионатом мира.