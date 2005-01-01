Шешуков: в фиджитал-футболе поле маленькое, и за две-три минуты можно как забить пару голов, так и пропустить

Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков, занявший в составе команды Phoenix четвёртое место на Играх Будущего, рассказал о фиджитал-футболе и турнире в Казани.

«Мы понимали, что сюда приедут серьёзные соперники. Нам есть с чем сравнить. За год коллективы существенно улучшили физическую часть. Если во время отбора ребята порой выходили на поле и выглядели неубедительно, то сейчас такого нет.

Все команды ровные, и на поле приходилось тяжело. Даже с преимуществом в несколько мячей нужно выкладываться, а уж если счёт равный или ты уступаешь… Поле маленькое, и за две-три минуты можно как забить пару голов, так и пропустить. Всё быстро меняется. Динамика, конечно, другая. И в этом главная специфика нового формата», — сказал он RT.

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Ранее Шешуков оценил перспективы Александра Овечкина побить достижение Уэйна Гретцки.