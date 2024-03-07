Шешуков о погоне Овечкина за Гретцки: искренне желаю ему достигнуть цели

Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков оценил перспективы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить достижение Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Мне кажется, что сможет побить рекорд. Если будет находиться в хорошей форме, то за два сезона справится, если не раньше. Через два года ему будет 40, есть хоккеисты, которые играли и дольше.

Этот рекорд сколько лет стоял, и никто к нему даже близко не мог подобраться. А сейчас такой шанс. Тем более у нашего соотечественника, который столько лет играет за «Кэпиталз». И я искренне желаю ему достигнуть цели», — сказал он RT.

Полностью интервью Шешукова читайте на сайте RT.

Ранее Шешуков рассказал, за кого болеет в Континентальной хоккейной лиге.