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Экс-футболист «Спартака» надеется, что «Авангард» доберётся до финала Кубка Гагарина

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Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков рассказал, за кого болеет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Болею за «Авангард». Я же омич. С детства ходил на арену. В хоккее никогда не поддерживал другую команду. Только «Авангард».

Кубок Гагарина? На Востоке и Западе есть по три-четыре команды, которые способны победить. У кого-то, возможно, побольше глубина состава. И это будет иметь решающее значение на длинной дистанции, поскольку случаются травмы. Думаю, более ровная и сбалансированная команда во всех линиях, с примерно равными пятёрками и станет победителем. И я, конечно, как болельщик, надеюсь, что «Авангард» доберётся до финала», — сказал он RT.

Полностью интервью Шешукова читайте на сайте RT.

Ранее Шешуков высказался об игре «Спартака» в сезоне-2023/24.

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