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Шешуков о тренере «Спартака»: нужно отталкиваться не от национальности специалиста, а от его уровня и стиля игры команды

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Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков высказался об игре красно-белых в сезоне-2023/24.

«Есть отрезки, когда красно-белые очень ярко играют. А бывают откровенно невзрачные.

Может быть, удаётся добиться результата за счёт класса и опыта, но какой-то цельной игры после чемпионства 2017 года «Спартак» не показывал. Тогда москвичи выиграли чемпионат, а при просмотре матчей чувствовалось: ребята были как одно целое. Столько встреч вытаскивали на последних минутах. И футбол показывали очень привлекательный. Именно к этому, мне кажется, надо стремиться. К стабильности», — сказал Шешуков RT. 

Он также ответил на вопрос, нужен ли московскому клубу российский тренер.

«Мне кажется, нужно отталкиваться не от национальности, а от уровня тренера и стиля игры, который он ставит. Это самое главное», — отметил он.

Полностью интервью Шешукова читайте на сайте RT.

Ранее Шешуков высказался о том, что капитан красно-белых Георгий Джикия перестал быть игроком основного состава.

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