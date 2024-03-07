Экс-защитник «Спартака» о ситуации с Джикией: нужно видеть, как защитник выглядит на тренировках

Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков высказался о том, что капитан красно-белых Георгий Джикия перестал быть игроком основного состава.

«Не нахожусь в команде, поэтому сложно что-то сказать. Нужно видеть, как защитник выглядит на тренировках. Возможно, на этом фоне и возникли какие-то разногласия. Такое может случиться в любой команде. Скажем, тренер видит, что футболист сбавил в качестве игры, а последний уверен в обратном. На этой почве возможно недопонимание, которое далее приводит к серьёзным разногласиям. Но это просто пример, никак не связанный с Джикией», — заявил он RT.

Ранее сообщалось, что Шешуков будет выступать за Fight Nights в Медиалиге вместе с Павлюченко.