Фиджитал-футболист из Бразилии рассказал о бесчинствах латиноамериканских фанатов

Игрок команды R10 Родриго Пимпао высказался о поведении латиноамериканских болельщиков в Бразилии.

«Хулиганы у нас правда сумасшедшие. Иногда они делают очень страшные вещи. Чего стоит хотя бы инцидент после одного из матчей «Форталезы». Тогда болельщики закидали автобус с футболистами камнями. В итоге несколько ребят получили серьёзные ранения. Им посекло лица осколками стёкол. Лишь чудом обошлось без жертв. Только представьте себе это. К сожалению, фанаты — лишь срез части общества страны», — сказал Пимпао RT.

Полностью интервью с Пимпао читайте на сайте RT.

Ранее Пимпао рассказал о выступлении в чемпионате Ирана.