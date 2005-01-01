Бразильский фиджитал-футболист: когда только прилетел в Иран, у меня просто отобрали паспорт

Игрок команды R10 Родриго Пимпао рассказал о выступлении в чемпионате Ирана.

«Что из себя представляет чемпионат Ирана? О, это полный ужас. История не для слабонервных. Отыграл всего пять матчей и уехал с большими проблемами. Не заработал ни реала. Клуб так ничего и не заплатил. Когда только прилетел в Иран, у меня просто отобрали паспорт, чтобы никуда не убежал. Безуспешно пытался вернуть его. Отдали документы, только когда согласился подписать бумагу о получении всех причитающихся средств. Разумеется, это ложь. Потом не было смысла даже обращаться в ФИФА, поскольку юридически всё оказалось чисто — на документах стояла моя подпись. Но хотя бы сумел вырваться из «Торпедо», — сказал Пимпао RT.

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Ранее Пимпао высказался об Играх Будущего в Казани.