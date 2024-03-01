AP.Bren обыграл ONIC в финале фиджитал MLBB на Играх Будущего

Завершился финальный матч и игра за третье место YOTA фиджитал-MOBA MLBB на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

AP.Bren во встрече за главный трофей турнира нанёс поражение ONIC. В игре за бронзу Fire Flux Esports победила RRQ HOSHI.

Результат финала: AP.Bren (Филиппины) — ONIC (Индонезия) — 3:1.

Матч за третье место: RRQ HOSHI (Индонезия) — Fire Flux Esports (Турция) — 1:2.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.