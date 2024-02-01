Курченко признался, что испытывает удовлетворение после окончания турнира по фиджитал-баскетболу

Игрок URAL BASKET Андрей Курченко поделился эмоциями от победы в матче за третье место на Играх Будущего по фиджитал-баскетболу со Сбером.

«Мы выполнили свою установку в киберчасти. А в физической у нас не было даже варианта проиграть. После вчерашнего поражения должок остался. Жаль, что играли уже не с той командой. Но что есть, то есть. Сейчас испытываем радость и удовлетворение в первую очередь», — заявил игрок.

В матче за третье место команда одержала победу над китайской MDMX.

Ранее сообщалось, что R10 Team USA и Liga Pro Team встретятся в финале фиджитал-баскетбола на Играх Будущего.