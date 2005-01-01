Игрок в мини-футбол Родригес назвал Нуньеса своим кумиром

Победитель турнира по мини-футболу в рамках III Международной олимпиады Джордан Антонио Родригес рассказал, за какими дисциплинами следит на Играх Будущего в Казани, а также назвал своего любимого спортсмена.

«Все они увлекательны, однако есть три, которые нравятся особенно. Это фиджитал-футбол и Dota 2, поклонником которой я являюсь. Особняком стоят битвы роботов — это даёт чёткое представление, каким спорт может стать в будущем», — заявил Родригес RT.

Он также отметил, что в свободное время играет в футбол, шахматы, а в качестве развлечения — в некоторые видеоигры.

«Что касается просмотра спортивных событий, то предпочитаю единоборства. Мой кумир — борец Михаин Лопес Нуньес. Он единственный в истории всех стилей борьбы четырёхкратный олимпийский чемпион: фанаты восхищаются им не только на Кубе, но и по всему земному шару. В свой 41 год он до сих пор выглядит непобедимым», — добавил Родригес.

Полностью интервью Родригеса читайте на сайте RT.

Ранее Родригес рассказал о своём первом опыте на фиджитал-турнирах.