Родригес: горжусь, что получал медаль из рук Чернышенко

Победитель турнира по мини-футболу в рамках III Международной олимпиады Джордан Антонио Родригес рассказал о своём первом опыте на фиджитал-турнирах.

«То состязание — опыт, который я никогда не забуду. Команда Wolves, за которую я выступал, стала победителем турнира по мини-футболу в Сочи. Кроме того, мне выпал шанс встретиться с большим количеством людей со всего земного шара и поделиться с ними этими прекрасными впечатлениями. На церемонии награждения по итогам мероприятия я получил медаль из рук заместителя председателя правительства вашей страны Дмитрия Чернышенко, чем очень горжусь», — заявил Родригес RT.

Полностью интервью Родригеса читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что R10 Team USA и Liga Pro Team встретятся в финале фиджитал-баскетбола на Играх Будущего.