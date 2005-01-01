Фиджитал-баскетболист из Франции объяснил, почему сам не собирается выходить на паркет

Трёхкратный чемпион Европы по кибербаскетболу Стэфан Scorpi Петрович рассказал, почему не собирается принимать участие на паркете.

«Таких мыслей точно нет. Буду откровенен, приехал сюда не за этим. Моя задача — принести максимальную пользу в цифровой части соревнований. Во-первых, я не готов к выступлению в реальном измерении и попробую всё же проявить свои лучшие качества на приставке. Во-вторых, Paris Phygital располагает куда более мастеровитыми баскетболистами. Что касается моих регалий, действительно, я трижды становился чемпионом континента и понимаю, почему считаюсь одним из лучших игроков Старого Света. Положа руку на сердце, я согласен с этим статусом», — заявил Петрович RT.

Полностью интервью со Стэфаном Scorpi Петровичем читайте на сайте RT.

Ранее Петрович высказался об Играх Будущего в Казани.