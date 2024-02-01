Французский фиджитал-баскетболист: мгновения, которые мы проживаем на Играх Будущего, просто невероятны

Трёхкратный чемпион Европы по кибербаскетболу Стэфан Scorpi Петрович высказался об Играх Будущего в Казани.

«Те мгновения, которые мы проживаем здесь, просто невероятны. Неповторимые ощущения. Это самый значимый турнир в моей жизни. Никогда прежде не принимал участия в подобных состязаниях, если говорить об уровне организации. Отмечу также атмосферу внутри нашего коллектива: вместе с ребятами мы завтракаем, обедаем, играем, отдыхаем. Считайте, всё свободное от баскетбола время проводим вместе. Словом, становимся настоящей семьёй», — заявил Петрович RT.

Он также ответил на вопрос, что его удивило в Казани.

«Даже невооружённым глазом видно, как много средств и иных ресурсов вложено в этот проект. Речь как о финансовой составляющей, так и работе большого количества людей на этом празднике спорта. Каждый отдельный компонент просто-напросто находится на высоте. Я говорю о питании, условиях проживания, да даже тренировках: у нас постоянно есть возможность готовиться к следующим играм», — добавил он.

Полностью интервью со Стэфаном Scorpi Петровичем читайте на сайте RT.

Ранее футболист Ненад Стоянович ответил на вопрос, как он решился на приезд в Казань на фоне политической ситуации в мире.