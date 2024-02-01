Стоянович: Россия и Сербия — братья навеки, мы чувствуем себя тут как дома

Футболист Ненад Стоянович ответил на вопрос, как он решился на приезд в Казань на фоне политической ситуации в мире.

«В Сербии в этом плане абсолютно ничего не поменялось. Наши страны остаются дружественными, а люди — братьями навеки. И мы всегда чувствуем себя в России как дома. Точно так же гостеприимно встречаем вас и у себя на родине», — отметил он RT.

Полностью интервью футболиста читайте на сайте RT.

Ранее Стоянович рассказал о поддержке зала на Играх Будущего в Казани.