Стоянович: Россия и Сербия — братья навеки, мы чувствуем себя тут как дома
Футболист Ненад Стоянович ответил на вопрос, как он решился на приезд в Казань на фоне политической ситуации в мире.
«В Сербии в этом плане абсолютно ничего не поменялось. Наши страны остаются дружественными, а люди — братьями навеки. И мы всегда чувствуем себя в России как дома. Точно так же гостеприимно встречаем вас и у себя на родине», — отметил он RT.
Полностью интервью футболиста читайте на сайте RT.
Ранее Стоянович рассказал о поддержке зала на Играх Будущего в Казани.