Стоянович — об организации Игр Будущего: в Сербии сказали бы, что это чистая десятка

Футболист Ненад Стоянович рассказал, почему принял предложение об участии в Играх Будущего.

«Надо понимать, что продолжать выступление на профессиональном уровне мне было уже непросто. Всё-таки в октябре исполнится 45. Но я всё равно держу себя в форме. Сейчас у меня по пять тренировок в неделю. Также работаю в академии, где занимаются дети. Поэтому приходится не опускать планку. Плюс ещё играю в формате «5 × 5». А когда поступило предложение приехать в Казань, сразу согласился. Во-первых, потому что речь о возвращении в Россию. Во-вторых, поскольку до сих пор люблю выходить на поле», — заявил Стоянович RT.

Он также рассказал об организации соревнований.

«В Сербии сказали бы: «Чистая десятка». Отель, люди — всё сделано на пять с плюсом. Просто замечательно встретили. Я защищал цвета хороших команд, но приняли нас, будто звёзд «Барселоны». Тем более, знаю, многие тут любят «Црвену Звезду», — отметил он.

Полностью интервью футболиста читайте на сайте RT.

Ранее Стоянович рассказал, что изменилось в России за последние 15 лет.