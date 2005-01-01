Стоянович: в Сербии в выходные можно наблюдать за матчами РПЛ

Футболист Ненад Стоянович рассказал, что изменилось в России за последние 15 лет.

«Если говорить о футболе, думаю, уровень российских команд вырос. Вместе с «Лучом» как раз довелось выступать в Премьер-лиге. Очень хороши на тот момент были «Спартак», «Зенит» и «Локомотив». Но год за годом прогресс становился всё очевиднее. Например, те же петербуржцы в 2008-м выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА. Постоянно появлялись и новые сильные коллективы. После отъезда из России я не так часто прилетал сюда, но смотрел много матчей по телевизору. У нас в Сербии в выходные можно наблюдать за вашим чемпионатом. Плюс некоторые друзья-соотечественники пробовали свои силы в РПЛ», — сказал игрок RT.

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