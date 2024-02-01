Beyond — чемпионы Игр Будущего в дисциплине «Мир танков»

Российская команда Beyond стала чемпионом Игр Будущего в дисциплине «Мир танков».

В финале команда победила соотечественников из ENEMY со счётом 7:1.

В матче за третье место SOLNCE обыграла WhoCares. Игра завершилась со счётом 5:2.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях участвуют более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.