Rotor International победила CHP CHILE в матче группового этапа по фиджитал-футболу на Играх Будущего

Завершился второй день группового этапа «Газпром фиджитал-футбол» на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

Rotor International с минимальным счётом обыграла CHP CHILE. Российская команда вела в счёте после цифрового этапа, но соперники из Чили сократили отрыв на поле. Всё решилось в серии пенальти.

Группа С: FDC Vista (Россия) — Penarol (Уругвай) — 6:11, (1:8 симулятор, 5:3 спорт); Besiktas Esports (Турция) — Team CMR (Камерун) — 12:6 (8:3, 4:3).

Группа D: Rotor International (Россия) — CHP CHILE (Чили) — 10:9 (6:3, 3:6, 5:4 — пенальти); Crvena Zvezda (Сербия) — MEXICO QUETZALES (Мексика) — 3:8 (0:6, 3:2).

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.