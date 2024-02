Energy girls победили TBD и вышли в полуфинал битвы роботов на Играх Будущего

Завершился второй день соревнований по битве роботов на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

Российская команда Energy girls («Барракуда» — имя робота) победила на стадии четвертьфинала TBD из ОАЭ. В полуфинал также вышли Turbomechatroniki и их робот «Путевой-23».

Команды Atom, Inheritors of the Earth и Big Brother завершили выступление на турнире.

Результаты 1/4 финала:

DS Robotics (Индия) vs Atom («Атом», Россия) — 1:0;

Energy girls («Барракуда», Россия) vs TBD (Tohid, ОАЭ) — 1:0;

Daddy Bots («Папочка», Россия) vs Inheritors of the Earth («Турбо-Маша», Россия) — 1:0;

Big Brother (Weber, Россия) vs Turbomechatroniki («Путевой-23», Россия) — 0:1.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — фиджитал (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.