Пестушко — о критике в адрес Билялетдинова: так говорят люди, не совсем понимающие его философию

Нападающий команды Ak Bars Максим Пестушко отреагировал на упрёки в адрес главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова в излишне прагматичном хоккее.

«Так говорят люди, не совсем понимающие его философию. Зинэтула Хайдарович действительно максимально строго спрашивает за действия в собственной зоне. Но при этом он никогда не запрещает творить в атаке. Всё зависит от исполнителей. Они должны просто выполнять установку наставника касательно игры в защите», — заявил он RT.

Полностью интервью Пестушко читайте на сайте RT.

Ранее Пестушко рассказал, чем занимается после завершения карьеры хоккеиста.