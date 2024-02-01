Пестушко: хоккеисты постоянно перемещаются по всей вертикали

Нападающий команды Ak Bars Максим Пестушко рассказал, чем занимается после завершения карьеры хоккеиста.

«Работаю в селекционном отделе «Ак Барса». Плюс занимаюсь медийной деятельностью в «Ак Барс Шоу». Это местное казанское телевидение, которое освещает игры команды. Разбираем матчи в студии.

Наблюдаем за действиями перспективных ребят, которые находятся в системе клуба. Даём советы тренерам по тем или иным игрокам. Кого-то, например, можно поднять повыше, поскольку он растёт на глазах. Ведь наставник команды МХЛ не всегда глубоко разбирается в том, что из себя представляет состав дружины ВХЛ. Следим и за совсем юными ребятами из школы. Хоккеисты постоянно перемещаются по всей вертикали. Вот и в «Ак Барс» подтянули целый ряд молодых. Зинэтула Билялетдинов изучил их. Правда, в преддверии Кубка Гагарина большинство отправились обратно в «Барс» или «Ирбис», поскольку штабу основной команды необходимо сформировать костяк. Да и в ВХЛ и МХЛ тоже стартует плей-офф. Это абсолютно нормальная практика. Уверен, в будущем они продолжат развиваться и ещё проявят себя в КХЛ», — заявил он RT.

Полностью интервью Пестушко читайте на сайте RT.

Ранее Пестушко рассказал о решении принять участие в турнире по фиджитал-хоккею на Играх Будущего.