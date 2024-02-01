Пестушко — об Играх Будущего: именно такой вызов мне и требовался

Нападающий команды Ak Bars Максим Пестушко рассказал о решении принять участие в турнире по фиджитал-хоккею на Играх Будущего.

«Мне как бывшему спортсмену не хватало соревновательной практики. На профессиональном уровне же выступать больше не хотелось. Немного устал от постоянной подготовки и переездов. Мотивация пропала. А так отдохнул, и как раз подоспело предложение выступить на Играх в Казани. Именно такой вызов мне и требовался — короткий турнир, к которому мы готовились два месяца. Этого срока достаточно, чтобы подойти к нужному моменту в оптимальных кондициях», — заявил Пестушко RT.

Он также рассказал о тренировках перед турниром.

«Проводили по три тренировки на льду в неделю, каждая — по часу. Плюс киберспортивная часть. Ребята-геймеры обучали нас, поскольку многие впервые взяли в руки джойстик», — отметил он.

Полностью интервью Пестушко читайте на сайте RT.

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